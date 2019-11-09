日本2020年東京奧運主場館「新國立競技場」基地下方，興建前被挖出187副骸骨，研判應是約300年前江戶時代人類遺骨。專家從骸骨狀態推測，有死者生前可能遭受家暴或施虐。

日本讀賣新聞報導，東京都教育委員會表示，將作為明年東京奧運與帕運主場館的新國立競技場（位於東京都新宿區），過去在建設場館前的挖掘調查時，基地下方挖出187副骸骨，死亡年代應是江戶時代（約公元1603年到1868年）。

東京都教育委員會表示，挖掘調查介於2013年至2015年，針對新國立競技場及周邊土地所進行。

日本朝日電視台報導，興建中的新國立競技場預計本月底完工。

日本國立科學博物館研究主管(土反)上和弘說，從這些骸骨牙齒狀況來看，相較跌倒或摔落，死者生前可能曾遭施暴。

這些骸骨大約是300年前死者遺骨，年齡從幼兒到老人都有，(土反)上和弘指出，如果是跌倒或摔落的情況，手部或手肘大多會骨折，但他舉例其中一副骸骨的手部或手肘找不到任何骨折。

這副骸骨身上有多處骨折，但手肘卻未見骨折，再加上胸骨及牙齒可看出曾多次受強烈撞擊痕跡，可以推測生前可能遭施暴或虐待。

(土反)上說，根據社會學及歷史學的研究，過去在日本某個領地，似乎有頻繁地虐待老人或家暴的情況。

另外，從大約3歲幼童骸骨中的牙齒，可以看到蛀牙痕跡。

(土反)上說，蛀牙在現代社會可謂司空見慣，但江戶時代並非常見之事，「（幼童生前）有可能營養狀況相當良好」。

從這次發現的骸骨，可窺見江戶時代發生的家暴到整體社會狀況，是相當重要的資料。

至於為何會有多達187副骸骨長眠新國立競技場地下，如果對照江戶時代地圖，此處過去是日蓮宗立法寺的墓地，地貌經過約300年發展成現在的東京都市街，僅剩地下的骸骨被留存下來。

東京都內光是今年就發現近千副骸骨。國立科學博物館人類研究部長篠田謙一說，百萬人口都市持續數百年後，曾住過這裡的人恐怕已超過千萬人以上，碰上奧運這種大規模開發，目前挖出的骸骨已面臨存放空間不足問題。

由於「骨滿為患」，專家希望能有地方妥善保存這些出土骸骨，日本文化廳已在明年度預算概編要求，加入新設存放骸骨等庫房預算。

(中央社)