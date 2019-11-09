台灣高鐵秋季鐵道文化講座，蘇昭旭分享世界高鐵發展。(高鐵提供／呂筱蟬桃園傳真)

台灣高鐵公司慶祝高鐵通車10週年所開放的「台灣高鐵探索館」，已成為民眾探索台灣高鐵歷史文化的重要參訪地點，為建立與民眾良性互動的鐵道知能平台，自2017年起開辦「台灣高鐵文化講座」，至今已舉辦15場講座，邀請民眾前來參與有關鐵路的專題講座並參觀探索館。

第一場講座邀請知名鐵道專家蘇昭旭老師，分享最新的世界高鐵發展動態，包括中國大陸高鐵近況，新疆高鐵克服環境與地質的介紹。另外，介紹歐亞與中亞地區(哈薩克)的高鐵發展等精彩的內容。

其中，介紹了非洲的第一條高鐵-摩洛哥高鐵，與沙烏地阿拉伯高鐵等世界高鐵發展的第一手資料。講座結束後，由高鐵探索館館方分兩組進行導覽活動，並提供豐富的高鐵限量小贈品，與參加講座的朋友進行有獎徵答活動。

台灣高鐵秋季文化講座自11月9日起至11月30日，每周六下午舉辦，後續仍有三場精彩的講座，歡迎大家至台鐵高鐵官網www.thsrc.com.tw點選「關於高鐵」再選擇「熱門活動」選項，即可找到「台灣高鐵探索館 秋季鐵道講座」的活動頁面，目前仍有名額，歡迎大家踴躍上網報名參加。

(中時 )