30年前的今天，1989年11月9日，柏林圍牆倒塌。為此台大政治系教授張亞中撰寫了一篇文章，質疑如今民進黨政府跟當年東德一樣築了築一道另類的「圍牆」阻礙兩岸交流，以為這樣可以讓自己更安全，但結果東德還是垮了，這就是歷史的啟示。以下為張亞中原文：

兩岸與東西德均為戰後分治的分裂國家，

台灣經常以政治制度為指標，

將自己比擬為自由民主制度的西德，

將中國大陸政權比擬為共產制度的東德。

但是事實的情形恰相反。

台灣，特別是民進黨的作法，

完全與當時的東德一致。

1955年起東德主張「一邊一德」

認為東西德是兩個互不隸屬的國家，

以拒絕西德主張的「德國為一整體，不可分裂」。

1974年起東德修憲主張「一邊一族」

認為自己是德意志社會主義民族

不是德意志資本主義民族

用以拒絕西德主張兩德為同一民族的「民族自決」權。

其間，

為了拒絕與西德交往互動，

1961年築起了柏林圍牆，

即使在1972年東西德簽署《基礎條約》以後，

東德仍然緊緊地守住這道牆。

民進黨堅定走分離主義路線，

主張兩岸是「一邊一國」，

現在的蔡英文政府更進一步主張「一邊一族」，

認為台灣是「南島語族」，而非中華民族，

不認為自己是「中國人」。

最近又採取限縮措施，

包括擬制定「中共代理人法」，

為的就是要在兩岸間築一道圍牆，

讓兩岸交流更困難、互動更限制。

「一邊一國」、「一邊一族」的政治訴求，

終究難以抵擋兩德人民同為一民族，

追求統一的意願。

「柏林圍牆」終究也無法捍衛東德政權的生命。

東德不思如何提高自己的治理能力，

提升人民生活，

而只是在分裂國族認同上下功夫，

妄想依靠蘇聯就有安全，

以為有了柏林圍牆就有保障。

東德在政治、經濟、社會發展上全面敗於西德，

是東德垮台的最重要的原因。

最終，

「一邊一國」、「一邊一族」、「柏林圍牆」，

都是夢幻泡影。

兩岸都是「整個中國」的一部分，

決定哪個政權最終能夠存在的，

是誰能給人民帶來政治、經濟與社會的福祉。

如果不思此一正道

滿腦子想的就是如何分裂，

如何築圍牆，

「柏林圍牆」的倒塌，

不到一年後東德從地圖上消失，

就是歷史的啟示！

(中時 )