游書珣(右二)創作新詩數年，曾出版2本詩集，今年以作品《去苑裡看他》，記錄已故的國寶音樂家郭芝苑，奪下新詩首獎。（巫靜婷攝）

苗栗縣第22界夢花文學獎9日舉辦頒獎典禮，6類組共89件作品獲獎，合計發出獎金56萬元及獎牌。（巫靜婷攝）

苗栗縣第22界夢花文學獎9日舉辦頒獎典禮，6類組共89件作品獲獎，合計發出獎金56萬元及獎牌。（巫靜婷攝）

苗栗縣第22界夢花文學獎9日舉辦頒獎典禮，6類組共89件作品獲獎，合計發出獎金56萬元及獎牌。（巫靜婷攝）

苗栗縣夢花文學獎，年年吸引國內外寫作好手參賽，對苗栗文學的紮根與傳承，深具指標意義，由副縣長鄧桂菊逐一頒獎，鼓勵文學創作者。（巫靜婷攝）

苗栗縣夢花文學獎，年年吸引國內外寫作好手參賽，對苗栗文學的紮根與傳承，深具指標意義，由副縣長鄧桂菊逐一頒獎，鼓勵文學創作者。（巫靜婷攝）

苗栗縣第22屆夢花文學獎9日舉辦頒獎典禮，新詩首獎由37歲的游書珣拿下，她以作品《去苑裡看他》，記錄與知名作曲家郭芝苑的互動，首次嘗試台語詩，她難忘91歲的國寶音樂家，忍著手抖，堅持為詩譜上1曲，郭的典範激發她的創作靈感，游表示，郭的音樂橫跨古典與通俗，未來她也將嘗試不同的文學創作。

家住桃園的游書珣，畢業於台藝大應用媒體藝術研究所，從國小4年級就嶄露寫作天分，成為2個孩子的媽後，她在陪伴孩子成長之餘，持續創作新詩，2016、2019年出版《站起來是瀑布，躺下是魚兒冰塊》、《大象班兒子，綿羊班女兒》2本詩集，7年前她從網路接觸郭芝苑的音樂作品，深受感動而作詩。

游書珣表示，自己台語不輪轉，首次嘗試台語詩描述人物，透過郭芝苑音樂協進會協助，2012年親自南下見郭芝苑大師一面，難忘當時他一見詩作，就興奮地說要將詩譜成曲，他用顫抖的手拿出1張寫到1半的樂譜，還謙虛地說「這首詩太褒獎他了」，可惜隔年郭大師因病去世，那首曲子來不及完成。

夢花文學獎年年吸引國內外寫作好手參賽，對苗栗文學的紮根與傳承深具指標意義，今年參賽作品除了書寫苗栗特色風物的詠讚外，有參賽者結合「石虎」時事議題為保育發聲，成就多元文學內涵，圖資科指出，6類組966件作品中，共89件獲獎，分別給予5萬至2000元不等獎金，鼓勵文學創作。

(中時 )