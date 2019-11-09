伊登（中）一下車就受到大陣仗列隊歡迎，在醒獅陣、人龍簇擁下，步入順澤宮，受到熱烈歡迎的他停下腳步與民眾揮手，露出靦腆笑容。(謝瓊雲攝)

伊登（中）露出靦腆的大男孩笑容，向所有熱情粉絲揮手致意。(謝瓊雲攝)

伊登（中）參拜順澤宮後，高舉主委魏信顧所贈送的台灣水鹿琉璃，接受眾人歡呼。(謝瓊雲攝)

勇奪法國尼斯鐵人三項競賽世錦賽金牌的挪威選手伊登(Gustav Iden)來彰化做三天感恩之旅，9日下午親自到埔鹽順澤宮參拜，許願明年東京奧運能再奪三鐵金牌，還承諾若願望成真，將會再度回來感謝神明。

彰化縣長王惠美9日一早偕教育處長陳逸玲親自至桃園機場接機，下午也與伊登一同至順澤宮祈福，大批民眾爭相目睹「世界冠軍阿兜仔」風采，將廟前廣場擠得水泄不通，社區醒獅隊和鼓陣開道，埔鹽國中與埔心國中體育班學生更是齊戴宮廟鴨舌帽排排站在階梯上迎接貴客到來。

伊登接受聯訪時表示，能夠親自站在這裡，讓他覺得非常不可思議，這感覺在尼斯贏得三鐵冠軍更好；尤其看到有這麼多的人一起等著歡迎我，還跟他戴著一樣的鴨舌帽，感覺很奇特，他希望每個來到這裡的人都能跟他一樣幸運、充滿活力。

伊登說，當初在東京街頭地上拾起這頂帽子，但日本、法國的友人都沒人懂中文，他在毫不知道帽子來由的情況下，戴著這頂帽子參與兩場賽事，最後拿下金牌，顯示他當初的決定是非常正確的；他強調今天也向神明許下願望，希望明年可以在東京奧運再度奪得金牌，如果願望成真，他勢必會再回到順澤宮廟宇參拜還願。

伊登進入順澤宮正殿，雙手合十簡單祈福過後，也收到地方鄉親送上的許多豐厚禮物，王惠美送上一幅由台灣國寶級書法家吳肇勳所寫「神助結誼」字畫，紀念順澤宮牽起的這段異國友誼，埔鹽鄉長許文萍送上在地農特產，包含神農獎冠軍米保信米和花椰菜乾，還打了一塊小金牌，刻有伊登(Gustav Iden)及埔鹽鄉名(Puyan)英文字樣的金牌項鍊紀念這段緣份；順澤宮主委魏信顧也代表廟方，送上自產咖啡和以琉璃打造的台灣水鹿，要預祝他在明年大賽中「一路領先」，最後眾人並在戶外由彰化監獄受刑人所打造的巨型冠軍帽花燈上簽名留念。

王惠美表示，希望前來現場歡迎伊登、目睹冠軍風采的體育班學子們，都能學習他不畏困難、堅持到底的精神，未來在體壇為彰化爭取榮耀，也誠摯祝福伊登未來運動生涯，能持續發光發熱。明天她將與伊登一同領跑田中馬活動，11日伊登則將出席縣府中庭「彰化羊肉節暨乳牛節」聯合記者會，品嘗、行銷彰化縣優鮮農產品。

(中時 )