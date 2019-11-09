中國大陸礦機巨頭也是全球第二大比特幣挖礦機生產商嘉楠耘智公司，日前向美國證券交易委員會提交 IPO 文件，預計將於11月中旬在那斯達克上市，代碼為「CAN」。嘉楠耘智是雄岸投資的區塊鏈全球頭部礦機生產商，業務涉及超算芯片設計與數字區塊鏈計算設備研發，即將成為全球區塊鏈第一股，同時也是全球加密貨幣礦商第一股。

嘉楠耘智總部設在中國杭州，創建於 2013 年，去年曾嘗試於香港上市，但港交所及當地監管機構認為，加密貨幣產業相關公司上市的環境仍不成熟。知情人士透露，當時嘉楠耘智的上市規模預計達 10 億美元，但這次擬發行新股1.26億，估值約20至 40億美元。

香港上市公司雄岸科技為嘉楠耘智共同投資人之一，雄岸科技繼嘉楠耘智外並投資數字交易平台Bingbon，Bingbon商務長黃振強表示，該數字交易平台日前亦已通過歐洲官方數字資產交易所牌照申請，將於近日正式掛牌頒發。

黃振強指出，根據國際 Frost＆Sullivan 的數據，在截至2019年上半年為止，嘉楠科技是全球第二大比特幣礦機的設計者和製造商。同期，嘉楠科技售出的比特幣挖礦機，占全球售出的比特幣礦機總算力的 21.9％。

(中時 )