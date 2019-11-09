客委會、苗栗縣政府推動獅潭輕旅行，9日舉辦踩線團，邀請熱愛山林的民眾搶先體驗。（巫靜婷攝）

客委會、苗栗縣政府推動獅潭輕旅行，9日舉辦踩線團，邀請熱愛山林的民眾搶先體驗。（巫靜婷攝）

客家妹陳明珠9日參訪獅潭老街古道，體驗傳統草鞋，大讚像穿上氣墊。（巫靜婷攝）

客家妹陳明珠、藝人丫頭受邀體驗獅潭古道輕旅行，參觀4大地景藝術，留下美麗倩影。（巫靜婷攝）

4大地景藝術分別位於鐘樓古道、新鳳吊橋旁，圖為古道微風。（巫靜婷攝）

4大地景藝術分別位於鐘樓古道、新鳳吊橋旁，民眾與「繞世界1圈的樟樹分子」合照。（巫靜婷攝）

4大地景藝術分別位於鐘樓古道、新鳳吊橋旁，圖為樟之昇華。（巫靜婷攝）

4大地景藝術分別位於鐘樓古道、新鳳吊橋旁，圖為木魚禪音。（巫靜婷攝）

4大地景藝術分別位於鐘樓古道、新鳳吊橋旁，圖為「木魚禪音」內部。（巫靜婷攝）

苗栗縣獅潭鄉好山好水、風光明媚，客委會、縣政府攜手推動古道巡禮，9日邀請客家妹陳明珠、藝人丫頭等熱愛山林的民眾，體驗老街、古道1日遊，同步亮相的4大地景裝置，融入獅潭早期的產業歷史、文史歷程，並透過藝術展望未來，為獅潭小鎮再添風采。

獅潭輕旅行走訪錫隘、鳴鳳2古道及新店老街，總召集人古鎮清指出，錫隘古道是早年獅潭通往苗栗市的步道，全長12公里，大部分古道已開發為馬路，原始古道剩約1公里，其中以「錫隘崎」最具代表性，兩側山壁雄偉壯觀，步道陡峭，有「上崎觸鼻孔，下崎觸髻鬃」之稱，想爬得有好腳力。

地景藝術創作團隊總監蔡育田解說，4大主題地景為樟之昇華、繞世界1圈的樟樹分子、古道微風、木魚禪音，分別位於鐘樓古道及新鳳吊橋旁，設計理念從樟腦產業歷史出發，講訴先人奮鬥歷程，逐漸轉化成對未來的期待，最後對過去族群衝突反省沉思，一步步帶領獅潭起飛，化作微風翱翔林間。

出發前，古鎮清拿出1雙做工細緻紮實的傳統草鞋，邀請陳明珠試穿，笑稱等等就穿這雙爬古道，眾人直瞧著草鞋，驚呼「現在哪裡還有這種鞋」，陳明珠試穿後大讚草鞋頗具厚度、彈性足夠，穿起來像有氣墊，走在石子路上，若尺寸合宜，應該蠻耐走的。

陳明珠分享，穿草鞋可充分體會前人的辛苦，因為草鞋沒有襪子的包覆，全靠2隻腳趾頭夾住固定，曾聽阿公說，草鞋很貴，所以平時都背著，有需要的時候才捨得穿。

(中時 )