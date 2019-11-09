茂林區山谷中每到秋冬之際就會有神秘的紫蝶嬌客悄悄來臨。（林雅惠攝）

茂林紫蝶幽谷雙年賞蝶季開跑囉！開幕活動與茂林環境教育中心合作舉辦「紫斑蝶闖關有GO站」邀請民眾陪伴紫斑蝶散步在美輪美奐的茂林，特別規劃四個關卡讓民眾更了解紫斑蝶相關知識，集章兌換折價券或限量獎品。

高雄市茂林區山谷中每到秋冬之際就會有神秘的紫蝶嬌客悄悄來臨，群聚飛舞的紫斑蝶，形成一幅嘆為觀止的世界名畫，這也是亞洲唯一的生態奇景，每年這群嬌客到來，交通部觀光局茂林國家風景區管理處與保育紫蝶團體總是盡全力監測保育，讓紫斑蝶從原本數量減少到近年逐漸增加，復育有成。

茂管處首次舉辦「蝶舞追蹤 紫斑蝶攝影馬拉松」活動，徵集喜愛攝影的高手，捕捉紫斑蝶的曼妙舞姿，拍照上傳登錄照片還有機會可以抽到大獎。

茂管處表示，高雄市茂林區除了珍貴的生態外，還有豐富的在地文化，每月舉辦茂林魯凱護蝶市集邀請部落在地商家展售手工藝品、風味美食餐點、原住民童玩等，也能聆聽美妙的天籟演唱，每場市集也可體驗手工藝品DIY，精彩萬分。

此外，每週六、日並與茂林區紫斑蝶生態保育促進會共同舉辦「標記紫斑蝶」生態導覽、「環境保育教育課程」等活動，邀請民眾上山賞蝶及體驗部落文化。

(中時 )