高雄市育兒資源車-青瘋俠1號「揪愛與你童在」系列活動，親子一起玩泡泡。（林雅惠攝）

「好好玩！」高雄市政府社會局兒童福利服務中心委託伊甸社會福利基金會辦理旗山育兒資源中心暨育兒資源車巡迴服務，今日在六龜高級中學操場舉辦高雄市育兒資源車–青瘋俠1號「揪愛與你童在」系列活動，邀請幼童表演、音樂體適能帶動唱、精彩泡泡秀，還有親子趣味遊戲競賽，吸引300多位民眾前來參與，活動熱鬧有趣！

活動邀請幼兒體適能工作室的專業老師規劃親子律動、親子趣味遊戲競賽、體能活動，帶動現場氣氛，增進親子互動交流機會，小朋友最開心的還有舞台上的精彩泡泡秀，並讓幼童也能動手嘗試，從中產生好奇心。

此外，現場還有育兒及早期療育諮詢服務、二手玩具圖書交換及打卡上傳育兒資源中心的粉絲專頁，讓寶貝與爸爸媽媽留下美好、珍貴的回憶。

旗山育兒資源中心暨育兒資源車巡迴服務主任李燕惠表示，透過育兒資源車–青瘋俠提供巡迴服務的過程中，發現六龜區家庭形式大多以隔代教養居多，許多祖父母由於體力無法勝任，無法時常帶孩子出去玩，這次育兒資源車結合泡泡秀與體適能活動走入六龜，期待透過這次活動能夠增加親子、祖孫間的互動機會與支持，讓更多社區民眾瞭解育兒資源車的服務。

(中時 )