蔡英文總統今出席在圓山飯店舉辦的全國扶輪之友後援會成立大會。內政部長徐國勇和桃園市長鄭文燦都出席致詞時也火力全開大罵國民黨總統參選人韓國瑜；內政部長徐國瑜大酸韓「吃了三把蕹菜就想上西天」，意思是不自量力。

鄭文燦致詞時指出，市長是有與市民承諾的，承諾不到半年就想要改變，人家當選市長是有一份感動，把一天當成三天在做，有一句台灣話說「椅子坐袂燒，就要換位」，那一定是做不好的，明年選舉除了要支持蔡總統，更要讓民進黨立委席次過半。

日前韓國瑜下鄉走訪桃園時，爆發出「不借廁所」卡韓疑雲。國民黨立委陳學聖指出，桃園警方以「行政中立」為由，拒絕韓國瑜前往龍岡派出所如廁，害得韓因此憋尿2個多小時。

鄭文燦今表示，蔡總統是非常有智慧和韌性，再困難都不會失去方向，更不會胡亂說話；桃園很友善，卻說警察不借廁所；桃園警察的風度不會這麼差，不會卡韓，也不會防韓。

徐國勇則以台語形容韓國瑜，「吃了三把蕹菜就想上西天」；他說，「沒有那麼快」，韓國瑜對高雄市長職位不尊重，也不會尊重總統職位。

鄭文燦表示，桃園警察沒有不借廁所，「我們不會風度那麼差，不會卡韓，也不會防韓」。

(中時 )