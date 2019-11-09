政務委員張景森表示，多年前接到一通電話邀他到古坑喝咖啡、看夜景，令他感到驚訝，因為那人是「榮味縣長」，感覺此人和喝咖啡不太搭！（周麗蘭攝）

古坑鄉有台灣咖啡故鄉美名，今年咖啡果豐收。（周麗蘭攝）

縣長張麗善（中）示範手沖咖啡。（周麗蘭攝）

步入第17個年頭的台灣國際咖啡節9日登場，縣長張麗善延續胞兄張榮味任內開辦的活動感觸很深，特邀斗南人、民進黨籍行政院政務委員張景森一起喝咖啡。張景森表示，多年前曾受邀參加咖啡節，這次是第二次，都是張縣長，上次是哥哥這次是妹妹。

張麗善上任以來首次舉辦咖啡節，囑咐20年前掀起魔豆傳奇的前古坑鄉長、副縣長謝淑亞擔任督導，11月9日至17日每逢周末舉行，古坑鄉綠色隧道、華山國小、荷苞山桐花公園三個場地都有活動。

9日在綠色隧道舉行的開幕典禮貴賓雲集，副議長蘇俊豪、議員黃美瑤、王鈺齊、蘇于珊、賴淑娞、蔡東富、黃凱、廖偉晴、李明哲，斗六市長林聖爵、斗南鎮長沈暉勛、古坑鄉長沈勝騰都出席。

張麗善特邀雲林人的政委張景森出席，稱讚他是個實務派，不會說一套做一套，她上任以來，他以同鄉人的心情幫忙很多，感謝他撥冗出席加持。

張景森笑說，多年前接到一通電話邀他到古坑喝咖啡、看夜景，令他感到驚訝，因為那人是「榮味縣長」，感覺此人和喝咖啡不太搭，相隔多年又接到邀請，這次是妹妹麗善縣長。

張景森說，有個朋友在印尼做生意，他在台灣發現一位長者發酵的咖啡比麝香貓咖啡還香，願提供一半股分力邀到印尼傳授技術，此人就在古坑鄉！可見古坑經過十幾年努力，已有進軍國際的本錢。

張景森表示，台灣咖啡要打開國際市場，國內市場要先打開，台北市街頭五年來多五千家咖啡廳，連陸客都人手一本咖啡導覽，雲林這個特殊產業未來如果有需要，他樂意居間協助。

(中時 )