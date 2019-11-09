行政院副院長陳其邁、民進黨黨主席卓榮泰、台灣觀光協會會長葉菊蘭等人到場助陣支持，展現對立委參選人邱議瑩的高度支持及肯定。（林雅惠攝）

民進黨立委參選人邱議瑩與總統參選人蔡英文「聯合競選美濃服務處」成立大會暨園遊會，今日下午四點在邱議瑩美濃區泰安路服務處前廣場舉行。

行政院副院長陳其邁、民進黨黨主席卓榮泰、臺灣觀光協會會長葉菊蘭、高苑工商董事長余政憲、民進黨中央客家助選團及高雄農田水利會會長呂文豪到場助陣支持，展現對立委參選人邱議瑩的高度支持及肯定。

卓榮泰說，他到台灣各地巡迴輔選，到了台中空氣還是不好，到了彰化綠能發展倒退，到了高雄，市長卻都不在家，希望鄉親能夠讓蔡英文繼續連任，讓國會也過半來服務大家，他並提到，邱議瑩在立法院為農業及再生醫療法案努力，一直為高雄在地鄉親爭取權益，那麼好的委員一定要讓邱議瑩留在國會。

這次現場特別以園遊會方式邀請鄉親同樂，氣氛與以往造勢晚會截然不同，並以台灣稱霸日本的國民飲料「珍珠奶茶」作為號召主題，進行「珍珠奶茶派對」！

邱議瑩說，時代改變，選舉活動在方法、形式上要更有創意，她用年輕開放的心面對民眾，服務處也隨時歡迎鄉親來泡茶，希望這場園遊會是老少咸宜，除了長輩大朋友參與，也可以年輕朋友、小朋友一起來玩，讓選舉活動不僅只有感受「選舉味」，更可以體驗到滿滿的「人情味」。

(中時 )