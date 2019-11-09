味全龍9日與澳職阿德雷德巨人隊進行交流賽，派出第七指名選進的吳俊杰擔任先發投手，主投2.2局失2分，不過送出4次三振，賽後總教練葉君璋表示吳俊杰目前正經歷調整動作的階段，因此仍有些不適應，球隊將以先發為主培養他。

吳俊杰此戰面對澳職巨人隊，先發2.2局，被敲3支安打含1發全壘打，不過送出4次三振、共失2分，葉君璋賽後表示，「雖然吳俊杰第一局有些狀況，不過後面投得還不錯，有狀況是因為教練團有幫他調整動作，可能還在摸索。」

味全龍對吳俊杰設定以先發投手培養，自他加入味全龍隊前幾個月就開始幫他調整姿勢，葉君璋解釋，「他過去投球感覺較吃力，一年要投這麼多場情況下會困難，為了讓他投起來更輕鬆因此調整。」

吳俊杰則表示過去投球動作有些往後跑，調整過後控球有進步，不過目前仍在適應中，偶爾忘記動作時投球也會跑掉。接下來吳俊杰將要面對冬盟，給自己設定以不失分為前提盡力投。

(中時電子報)