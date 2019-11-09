富邦人壽在地生活圈活動9日來到熱情港都，富邦人壽攜手高市府運動發展局舉辦「青銀連心 共樂同行」，串連在地共照中心、公益團體、學校等單位，規劃愛心公益市集、混齡桌遊賽、活力健走的三合一活動；今年富邦人壽不僅全台北、中、南走透透深入在地，更突破區域限制，首次打造線上雲端健走活動，三場次活動及雲端健走總計破萬人次參與，累計捐贈公益金破200萬元。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽長期關懷高齡、失智議題，每年集結在地產官學之力，舉辦各式活動倡議「青銀共伴」理念，並把全台服務據點打造成當地鄰里間的「友善好鄰居」，鼓勵全體同仁投入社區關懷，成為社區支持的一股重要力量，未來也將持續發揮企業正向影響力，致力推動國人健康意識，打造健康無齡生活圈。

據富邦人壽與陽明大學共同發表之「50＋健康方程式」發現，穩定增加每日平均健走步數，可有效降低心血管疾病與認知衰退風險（即罹患失智症風險），為促進全民健康，富邦人壽前進高雄，號召1500名在地鄉親，由大義公園至高雄駁二園區往返，帶領民眾從公園綠地走入人文藝術空間，與身邊親友走出健康，欣賞不同面貌的美麗港都。

為推廣健走，富邦人壽今年首辦雲端健走「Walk! Walker! 喵星人健走點點名」活動，活動上線3週已近7000人次參與，總計步數突破4千萬步，培養國人日常健走的好習慣，累積身體健康資產。今年度在地生活圈系列活動共破萬人參與，累計健走步數約36000公里，約環台30圈，富邦人壽將為響應民眾捐出愛心公益金，總計共捐出50萬元公益金予台灣失智症協會，支持失智病友友善職場環境。

(中時 )