洛克希德馬丁雷射砲

美國空軍超擔心基地遭無人機蜂群攻擊，生怕價值數百萬美元的雷達和戰機受威脅。事實上，縱使是搭載手榴彈大小彈頭的小型無人機發動攻擊，也能輕易打癱停在基地內的F-35，讓這身價8,000萬美元（約24億台幣）的隱形戰機變成廢鐵。

不過，如今他們可以不必那麼擔心了。據《防務新聞》（Defense News）與《大眾機械》（Popular Mechanics）網8日報導，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）說，他們在奧克拉荷馬州錫爾堡（Fort Sill）為空軍進行了實地示範，利用雷射武器系統鎖定，並擊落多架固定翼與旋翼無人機。

「先進測試高能雷射設備」（The Advanced Test High Energy Asset），也就是取其字頭，俗稱「雅典娜」（ATHENA）的雷射武器測試是在和政府指揮與控制系統，還有雷達感測器連線的環境下進行，而飛行員在展示中利用相關系統鎖定並追蹤無人機，接著利用高能雷射加以摧毀。

據洛馬說，除了無人機外，ATHENA還能協助空軍擊落來襲的砲彈和火箭砲。1967年時，越共發射火箭砲攻擊南越的邊和（Bien Hoa）空軍基地，導致8名美國人喪生、173受傷，還摧毀了停在地面的11架軍機。而ATHENA在防空模式下，毋需操作員下指令，就能以迅雷不及掩耳的速度，自動發射雷射擊落砲彈。

(中時電子報)