有一束光，那瞬間，是什麼「綠」的刺眼？桃園一名許姓人妻，親自為她老公戴了頂大綠帽，讓他散發濃濃綠光。在農曆春節時，她向老公誆稱要去澎湖遊玩，實際上卻遠下屏東找小王李姓男子度春宵，大戰3天享受偷情快感。事後李男還傳「你是我的女人，我是你的男人」等肉麻訊息給許女，不料洩漏蛛絲馬跡，遭法官依通姦罪判處3月徒刑，並需賠償30萬給許女丈夫。

據《東森》報導，2018年農曆春節，是家人團圓齊過新年的日子，桃園的許女卻跟丈夫說要去澎湖玩3天，結果被發現根本是去屏東找小王李男約會，這讓老公綠的發光。這男人是什麼魔力讓人妻願意南奔送歡，法官從兩人互通的訊息研判，李男擅用甜言蜜語擄獲許女芳心，讓她身理心理雙雙出軌。

法官勘驗2人對話紀錄，李男多次向許女告白，表達自己心意，從訊息中更透露著想「上位」的企圖。其中不乏「因為你是我的女人，我是你的男人」、「我知道你是我想要的女人」等曖昧語句。而許女的確內心有所動搖，回「你會等我嗎？」、「你真的會愛我一輩子嗎？」、「好，我離婚」等偷情證據。

法院判決指出，去年2月19日至21日間，李男明知許女已為人妻，仍邀約許女至他屏東住處發生關係。應訊時李男辯稱，許女僅在她家過夜，2人什麼事都沒有做；許女則坦承，她獨自偷跑到屏東遊玩3天，並有在李男住處與他「啪啪」。出自愧疚，於是向丈夫坦白此事，讓兩人「偷來暗款」史東窗事發。

從兩人對話訊息以及偷情事跡，法官確認許女與李男關係匪淺，如同熱戀中情侶。許女更願意在過年時節，捨棄家人獨自南下找李男，肯定把小王地位看得比自己老公高，是為身心靈出軌鐵證。而李男除了不斷向許女示愛，更有意破壞許女婚姻，數度勸許女離婚與他私奔，被依通姦罪處3個月徒刑，得易科罰金9萬，外加民事賠償許女丈夫新台幣30萬元。另外，許女則被綠帽老公原諒，不予追究。

有一束光，那瞬間，是什麼「綠」的刺眼？桃園一名許姓人妻，親自為她老公戴了頂大綠帽，讓他散發濃濃綠光。（示意圖／shutterstock）

(中時電子報)