前南投地檢署檢察官王全中獲親民黨提名，投入台中市立委第四選區（西屯、南屯區）選舉，對該選區7人參選大爆炸，他9日受訪時抨擊軍公教退休金制度和年金改革捆綁，政府違反信賴保護原則，參選就是要宣傳為勞工、軍公教及軍人等退輔基金制度站出來發聲，憤辭檢察官職務，他也質疑《選舉罷免法》為何不能有投反對票機制？應讓選民有投反對票的權利，扣掉參選得票數，才能領取每票30元補貼金，不能由納稅人埋單。

距離立委投票日僅剩60多天，今年53歲的王全中決定給自己轉換跑道的機會，從輔仁大學法律系畢業，擔任檢察官快20年，10月1日離職生效，辭職內容有別一般只寫「另有生涯規畫」等語，他寫了三大頁「罵政府、國家不合理體制」，無法讓他申請提前退休，現在還要打官司告政府，但為替更多人爭取權益，參選義無反顧。

王全中說，他對政黨強弱不在乎，看的是這個政黨有沒有站在公義這一邊，有的政黨為了自己利益，人民受害，國家會變成這樣，政黨難道沒有責任？他舉例，選舉罷免法應該有投對票的機制，選民也可以選票表達對參選人的不認同，開票時扣去反對票數，才能算作選票一票補貼30元的票數，否則選票補貼由全民納稅錢來負擔，極不公平。

他抨擊政府將軍公教退休金制度，以片面的違反承諾，讓退休的勞工與軍公教人員無法獲信賴保護原則保障，近幾年來軍公教儲金提撥愈來愈高，但政府拿著這些去操作的報酬率卻這麼低，拿著軍公教與勞工的錢去冒這麼大的風險，效率不彰，讓他氣得不吐不快，要讓主政者知道不能胡作非為，不該將這些錢花4000億、8000億去做其他用途。

王全中強調，以前50歲可以退休，現在退休年齡又往後延，儲金也一再提高，政府再野蠻也不能這樣，政府的良知被扭曲，說要給孩子未來，但孩子長大了，還看不到未來，也等不下去了，他和道自己投入參選，資源和宣傳平台都要再開拓，但他抱著淑世理想，不管選舉結果怎樣，希望更多人認同他的理念，有機會進軍立法院。

(中時 )