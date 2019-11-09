在UP網站有直播間的霍姓女直播主，她的姜姓男友懷疑她感情不專，竟然想強搶手機查看，還在霍女直播間用女友名字加「一定要那麼犯賤嗎」的暱稱侮辱霍女，台北地檢署偵查後，依強制未遂、公然侮辱罪起訴姜男。

霍姓女主播的姜姓同居男友疑心女友用情不專，今年4月10日晚間在台北市信義區的住處內，將霍女推倒在床上，強搶她的手機想要查看手機裡的訊息，霍女頑強抵抗，過程中霍女右手腕拉、挫傷，右手肘及上臂疼痛泛紅，經霍女拚命反抗，手機才沒有被男友搶走。

不料，姜男並未因此收歛，4月21日晚間，姜男登入女友的UP直播網站的直播間，卻使用女友名字加上「阿一定要那麼賤嗎」的暱稱，讓直播間會對所有直播間內用戶公開顯示用戶暱稱的特性，對女友公然侮辱，並未經女友同意就刊登她的手機號碼，霍女忍無可忍報警處理。

北檢偵查後，對姜男起訴，並請求法院對姜男的強制未遂、公然侮辱、非法利用個人資料等罪，依照犯意不同各別論罪，分論併罰。

(中時 )