位於新北市永和的世界宗教博物館今（9日）舉辦18周年館慶－愛地球愛和平系列活動暨《愛與和平書法藝術特展》開幕。（葉書宏攝）

位於新北市永和的世界宗教博物館今（9日）舉辦18周年館慶－愛地球愛和平系列活動暨《愛與和平書法藝術特展》開幕。（葉書宏攝）

位於新北市永和的世界宗教博物館今（9日）舉辦18周年館慶－愛地球愛和平系列活動暨《愛與和平書法藝術特展》開幕，適逢「世界宗教和諧日」，來自各界的宗教代表宣讀「愛地球．愛和平」共同祈禱文，祝賀宗博館生日快樂，祈願一切生命聖潔慈悲、善願永續，多元相依互濟共生化解衝突，提升愛與和平的生命價值，從靈性力量出發療癒我們的地球母親，願世界和平、生命和諧、地球平安。

宗博館18歲了，在鼓往金來鼓樂藝術團表演「風入松、虎虎生風」2首好聽曲目後，熱鬧揭開館慶序幕，現場百餘人送上各式祝福。18周年慶－「愛地球、愛和平系列活動」暨「愛與和平兩岸書法交流特展」陸續登場，共集結兩岸24位書家119件作品，另2檔「千年摩崖·刻經碑拓特展」、「漢字記憶空間特展」也同步開幕，山東摩崖博物館王寶磊館長特別來台祝賀，另有13位書藝家也到場參觀，增添館慶的特展氛圍。

10多位跨宗教代表穿著各宗教服裝，祝禱宣讀「愛地球．愛和平」共同祈禱文，文化部政務次長蕭宗煌、新北市政府民政局長柯慶忠、海地共和國大使庫柏（H.E.AMBASSADOR MS. RACHEL COUPAUD）、台灣基督教長老教會、中華天帝教總會、道教總會、台灣基督教正教會、天主教主教團、中華民國一貫道總會、耶穌基督後期聖徒教各宗教代表也到場祝福，館方並舉辦「2019尊勝會榮董手印典禮」，感謝他們永續傳遞宗博館創辦人、靈鷲山開山住持心道法師「愛與和平」理念。

世界宗教博物館發展基金會執行長了意法師代表心道法師，歡迎大家歡慶宗博館慶，了意法師說，18，是人生的成年階段，18姑娘一朵花，如同宗教藝術綻放在宗博館，然後在大家內心開出一朵美麗的花。

2001年，心道法師以「尊重每個信仰、包容每個族群、博愛每個生命」為核心精神，創立世界宗教博物館，長期致力全球宗教交流、深耕跨宗教對談，並以推動「愛地球、愛和平」為終身職志，種種慈悲堅持，讓宗博館繳出亮眼的成績單。

宗博館籌備10年、開館18年，近30年來，感恩宗教界的朋友和默默付出者，深深願力的永續護持，除了提供平台讓宗教、族群和諧，彼此信仰被理解，更把「博愛每個生命」做得徹底，聯合國發出2030年警訊，暖化如果再惡化，地球無法自我療癒，大地會反撲，因此，心道法師發起「博愛每個生命、一起愛地球」行動，同時在緬甸籌建為地球而蓋的「生命和平大學」，延續宗博館「尊重、包容、博愛」精神，推動「愛地球、愛和平」理念，希望以「全球生態倫理」理念，用愛的本質串聯彼此，重建人與自然的和諧共生關係，解決地球危機。

2年前，宗博成為台灣第一座「博物館法」立法後，通過新北市政府檢核登記立案的私立博物館，館長陳國寧也獲頒文化貢獻獎，對於新北市的文化推廣貢獻特殊，18年來，更是獲獎無數，陳館長說，3檔特展籌備4年，去了絲路連結書藝家，又有山東摩崖博物館的因緣，才有了摩崖藝術展覽，漢字記憶空間推動書法教育在宗博館設置專區簽約合作計畫，未來，將一秉初衷，邁向專業服務與提升國際化發展，繼續提供更多元的生命教育、宗教文化服務。

(中時 )