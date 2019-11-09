侯友宜輔選 與柯志恩PK切豬肉 19:212019/11/09 中時 葉書宏 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長侯友宜9日下午4時許，陪同立委參選人柯志恩到板橋重慶、國慶黃昏市場掃街拜票，侯友宜（左）與柯志恩（右）進行切肉比賽。（葉書宏攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜9日下午4時許，陪同立委參選人柯志恩到板橋重慶、國慶黃昏市場掃街拜票，侯友宜（中）與柯志恩（右）進行切肉比賽。（葉書宏攝） 新北市長侯友宜9日下午4時許，陪同立委參選人柯志恩到板橋重慶、國慶黃昏市場掃街拜票，侯友宜（左）與柯志恩（右）進行切肉比賽。（葉書宏攝） 新北市長侯友宜9日下午4時許，陪同立委參選人柯志恩到板橋重慶、國慶黃昏市場掃街拜票，侯友宜（左）與柯志恩（右）進行挑水果比賽。（葉書宏攝） 新北市長侯友宜9日下午4時許，陪同立委參選人柯志恩到板橋重慶、國慶黃昏市場掃街拜票，侯友宜（中）與柯志恩（右）進行切肉比賽。（葉書宏攝） 新北市長侯友宜今（9日）展開輔選行程，下午4時許前往板橋重慶、國慶黃昏市場，陪同新北市立委選舉第7選區（板橋東區）參選人柯志恩掃街拜票，拜票過程中，民眾爭相要和侯合照留念，甚至還獻上熱情擁抱。 柯志恩服務處特別安排侯友宜與柯志恩到豬肉攤及水果攤進行切肉及挑水果比賽，侯、柯與攤商老闆娘比賽誰可以切出8兩的豬肉，侯、柯都切出超過9兩，老闆娘則切出8.5兩險勝，侯友宜笑說，「老闆娘如果輸了，明天換我來顧！」 (中時 ) #侯友宜 #老闆娘 #比賽 #板橋 #拜票 也許您會感興趣 推薦閱讀 將與韓國瑜合體造勢？侯友宜：角色的扮演永不會忘 11:542019/11/05 政治 侯友宜宣布都更獎勵延3年 全力拚危險房屋重建 21:292019/11/05 生活 侯友宜重申選舉初心 要區長嚴守行政中立 11:422019/11/06 政治 管線破裂板橋24里停水 侯友宜指示24小時內恢復供水 19:092019/11/06 生活 準公托延伸3歲經費暴增1.5億 侯友宜：新北願意承擔 16:002019/11/08 政治 行政中立影片瘋傳 侯友宜：了解事務官配合長官的痛苦 19:082019/11/08 政治 準公托經費暴增 侯友宜新北願意扛 04:102019/11/09 地方新聞 綠營黑韓豪宅案心有戚戚焉？侯：不批評 12:342019/11/09 政治 侯友宜開支票：新北市4年內增30座智慧停車場 16:502019/11/09 生活 侯友宜淡水輔選洪孟楷 展現最強母雞氣勢 16:412019/11/09 政治 政治熱門新聞 全國醫師後援會成立 蔡當場點名這家醫院沒來 - 政治 曾成功預測2016蔡會當選 他再預言2020韓蔡選情 - 政治 阿扁祭狠招報復高嘉瑜 沈富雄嘆：害到的是「她」 - 政治 被高嘉瑜洗臉 陳水扁出這招報復 網驚：有夠狠 - 政治 宋參選成真？他直言韓布局遭毀 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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