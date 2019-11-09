新北市長侯友宜9日下午4時許，陪同立委參選人柯志恩到板橋重慶、國慶黃昏市場掃街拜票，侯友宜（中）與柯志恩（右）進行切肉比賽。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜9日下午4時許，陪同立委參選人柯志恩到板橋重慶、國慶黃昏市場掃街拜票，侯友宜（左）與柯志恩（右）進行切肉比賽。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜9日下午4時許，陪同立委參選人柯志恩到板橋重慶、國慶黃昏市場掃街拜票，侯友宜（左）與柯志恩（右）進行挑水果比賽。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜9日下午4時許，陪同立委參選人柯志恩到板橋重慶、國慶黃昏市場掃街拜票，侯友宜（中）與柯志恩（右）進行切肉比賽。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（9日）展開輔選行程，下午4時許前往板橋重慶、國慶黃昏市場，陪同新北市立委選舉第7選區（板橋東區）參選人柯志恩掃街拜票，拜票過程中，民眾爭相要和侯合照留念，甚至還獻上熱情擁抱。

柯志恩服務處特別安排侯友宜與柯志恩到豬肉攤及水果攤進行切肉及挑水果比賽，侯、柯與攤商老闆娘比賽誰可以切出8兩的豬肉，侯、柯都切出超過9兩，老闆娘則切出8.5兩險勝，侯友宜笑說，「老闆娘如果輸了，明天換我來顧！」

(中時 )