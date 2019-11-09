水保局致力推廣台中外埔農村體驗小旅行，台中分局9日特地舉辦「浪漫外埔 戀戀葡萄園」秋遊聯誼活動， 20名年輕男女暢遊桐花步道、葡萄樹下享用午餐等，將外埔農遊體驗和產業文化結合聯誼新創意，讓參與民眾看見農村浪漫風光，以促進當地觀光和產業發展新面貌。

台中分局長黃振全表示，水保局致力推廣外埔農村體驗小旅行，也是政府推動農村特色行銷整合六級產業的原點，本次透過創意將社區體驗活動，將聯誼元素結合農村社區與浪漫景點，串聯成「浪漫外埔 戀戀葡萄園」的一日遊聯誼活動。

包括酒庄業者葡萄園下餐酒會，暢遊浪漫景點水流東桐花步道、二排綠廊道、高鐵觀景台、農藝傳坊等，到了晚上體驗星光野餐音樂會、品嘗在地紅酒，讓遊客可更深入的玩農村，並打造出浪漫外埔的觀光特色。

台中分局進一步表示，水保局每年都會舉辦「優質農村體驗品質評鑑」，選出具特色的農村體驗行程推薦給民眾，今年水保局台中分局有8處社區通過評鑑，而台中市農業創生協會-葡萄園下餐酒會、水流東休閒農業區-水流東輕旅行，皆展現外埔農村小旅行的觀光潛力，希望更多民眾前往外埔感受農村浪漫景色。

(中時 )