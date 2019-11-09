六福旅遊集團參加2019台北國際旅展，第二天業績持續暢旺，今日推出六福客棧「一品豪邁鍋」上菜，龍蝦、紅蟳、鮑魚、干貝免費試吃，早上甫開展就聚集許多人潮，帶動六福客棧、台北六福萬怡酒店餐券商品銷售，截至今日為止，旅展業績共達2,320萬元，較去年同期成長28％，持續往總目標業績4,000萬元邁進。

六福旅遊集團今年祭出超優惠方案，史上最低的「六福莊動物樂遊趣．住房專案7,999元」為今日最熱銷商品，其次為家長們高評價的「六福莊擁抱白犀牛．住房專案14,999元」，適合尾牙及親友聚餐的「台北六福萬怡酒店敘日平日下午茶單人券套組(10張/套) 5,300元」也十分熱賣。

今年ITF旅展現場則有許多父母帶著孩子前來逛展，每日限量100組的2人套票「六福村買一送一優惠票999元」也搶購一空，為參加六福村每年的四季慶典做準備；此外，家長們於現場體驗「六福村露營體驗區」及「六福莊生態動物體驗區」後，也積極詢問「二天一夜兒童營套票」、「三天二夜暑假兒童營套票」。

(工商 )