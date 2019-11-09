中美貿易談判雙方主談人10月25日通話時提到，將互相解禁禽肉進口。隨著美國8日率先宣布對中國解禁，分析認為，若中國也解禁，不僅美國農民將受益，也能緩解被非洲豬瘟抬高的肉價。

中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）及財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）上月25日通電話。

在通話中，美方確認在進口中國熟製禽肉及鯰魚產品時，使用等效的監管體系；中國則就解除美國禽肉對中出口禁令，及應用肉類產品公共衛生訊息系統達成共識。

中國官媒新華社報導，美國政府於當地時間11月8日，在「聯邦公報」（Federal Register）上公布中國自產原料禽肉輸美的最終規則，宣布確認雙方相關監管體系等效，中國國產熟禽肉將可對美出口。

針對美方率先宣布的消息，中國海關總署今天以發言人名義表示，這讓中國繼加拿大、墨西哥、智利等國之後，有資格對美國出口自產原料熟製禽肉。

中國自2004年開始，就一直積極爭取這項目標，但美國先前僅允許中國使用美國或特定國家的禽肉原料加工後輸往美國。

中方曾在10月表示，作為第一階段貿易協議的一部分，準備解除自2015年開始實施的美國禽肉對中出口禁令，但至今仍未具體拍板。

而今隨著美國率先釋出善意，分析認為，中方若能順勢回應，則能帶來雙贏局面。

理由在於，這次禽肉進口談判，正值非洲豬瘟疫情嚴重削減中國這一全球頭號豬肉消費國的生豬存欄數量。中國為填補蛋白質來源的市場空缺，正迅速增加肉類進口量，而雞肉正是替代豬肉最便宜的一種肉類。

此外，如果中國同樣解除對美國禽肉產品進口的限制，也將是美國農民和肉類加工企業的一大勝利。

(中央社)