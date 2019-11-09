漢克希夫馬赫（Henk Schiffmacher）身上第一個刺青位於右上臂，他選擇了與家族工作相關、屠宰生物學圖鑑上的圖片，作為踏入刺青界的第一個印記。（袁庭堯攝）

成名後，漢克希夫馬赫（Henk Schiffmacher）更能大膽創作，針對不同的藝人特質，給予最特別的刺青設計。（袁庭堯攝）

退休後的漢克希夫馬赫（Henk Schiffmacher）仍持續爆發創作能量，他將設計功力展現在不同的商品、器物上，同樣掀起話題。（漢克希夫馬赫提供／袁庭堯高雄傳真）

漢克希夫馬赫（Henk Schiffmacher）與英國歌手芮塔歐拉（Rita Ora）合影。（Henk Schiffmacher and Louise Schiffmacher提供／袁庭堯高雄傳真

漢克希夫馬赫（Henk Schiffmacher）2018年作品〈圖左，男性人體腿部的刺青圖紋〉。 (高美館提供／袁庭堯高雄傳真)

「好的刺青作品，要能說故事」，國際巨星御用傳奇刺青大師漢克希夫馬赫（Henk Schiffmacher）現身高雄市立美術館，分享踏入刺青界的傳奇故事。希夫馬赫擅長替人量身打造具有個人魅力的圖騰，其熱愛刺青的態度及貢獻更被視為現代刺青界的文藝復興。

希夫馬赫出身攝影師，獨鍾人像紀實，一次在參觀刺青展的過程中，深受日本傳統刺青圖騰的吸引，開始拍攝刺青文化，積極加入全世界的刺青工會或組織、串連各國刺青大師並搜集相關文物，也投入創作。

希夫馬赫不受草稿限制、隨性的畫風成為個人特色，1979年他如願在荷蘭開了屬於自己的刺青店，不只風靡刺青界，更吸引藝人上門。女神卡卡（Lady Gaga）、芮塔歐拉（Rita Ora）、羅比威廉斯（Robbie Williams）、柯特柯本（Kurt Cobain）和嗆辣紅椒合唱團（Hot Chili Peppers）、珍珠果醬合唱團（Pearl Jam）等多位巨星或樂團都曾與他合作。

原本，女神卡卡要希夫馬赫到指定地點刺青，但電話中、忙碌的希夫馬赫要女神卡卡自己到工作室來，沒想到女神卡卡果真親赴店內，作風親切隨和，雙方也留下愉快的合作回憶。

手藝精湛的希夫馬赫，2017年曾獲荷蘭皇家授予奧蘭耶納梭軍官勳章榮譽，TEDx Talks更冠予「Tattoo King」的稱號，還曾在阿姆斯特丹開設刺青博物館，展出其豐富的收藏，館藏被譽為最棒的歐洲刺青文物收藏。現年67歲的希夫馬赫已退休，但仍持續爆發創作能量，作品拓展至流行音樂（唱片封面設計）、商品設計、出版等等。

刺青從給人負面印象的次文化，蛻變為新興潮流的藝術。高美館與法國凱布朗利博物館共同策辦《刺青－身之印》特展9月開幕至今，受到博物館與藝文界高度關注，11月30日及12月14日兩場「青年論壇」將繼續探討刺青與時尚、潮流結合的無限可能，活動詳情請上高美館網站查詢。

(中時 )