韓國瑜被爆出曾經購買新台幣7200萬的房子，蔡英文連任辦公室文宣群副執行長林鶴明指出，這件事情會讓年輕人有剝奪感，很多年輕人可能設定只能1千萬左右房子！
國民黨2020參選人韓國瑜爆出曾經購買新台幣7200萬的房子，蔡英文連任辦公室文宣群副執行長林鶴明接受《中評社》訪問表示，這件事情會讓年輕人有剝奪感，既然韓國瑜稱自己是庶民，怎麼會有這麼多資金運用買房，這哪是庶民，這件事情對韓國瑜形象有傷，對年輕選票也會有傷。
韓國瑜日前在臉書放上洗衣服影片，林鶴明認為，韓國瑜需要呈現生活化的一面，他沒有認為這樣做不好，這對政治人物來說，都是可以理解的事情。
但他話鋒一轉說，講到這個就要講7200萬的豪宅事情，這不是洗衣服就可以解決，這件事情會讓年輕人有剝奪感，在網路上租屋、買屋，很多年輕人可能設定只能1千萬左右房子，能買7千萬房子，不要說你是庶民，這對年輕選票是有傷。
林鶴明說，不是說不能買房，但可以有這樣的資金運用買房，哪是庶民？這對年輕選票有很大剝奪感。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。