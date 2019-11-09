韓國瑜被爆出曾經購買新台幣7200萬的房子，蔡英文連任辦公室文宣群副執行長林鶴明指出，這件事情會讓年輕人有剝奪感，很多年輕人可能設定只能1千萬左右房子！

國民黨2020參選人韓國瑜爆出曾經購買新台幣7200萬的房子，蔡英文連任辦公室文宣群副執行長林鶴明接受《中評社》訪問表示，這件事情會讓年輕人有剝奪感，既然韓國瑜稱自己是庶民，怎麼會有這麼多資金運用買房，這哪是庶民，這件事情對韓國瑜形象有傷，對年輕選票也會有傷。

韓國瑜日前在臉書放上洗衣服影片，林鶴明認為，韓國瑜需要呈現生活化的一面，他沒有認為這樣做不好，這對政治人物來說，都是可以理解的事情。

但他話鋒一轉說，講到這個就要講7200萬的豪宅事情，這不是洗衣服就可以解決，這件事情會讓年輕人有剝奪感，在網路上租屋、買屋，很多年輕人可能設定只能1千萬左右房子，能買7千萬房子，不要說你是庶民，這對年輕選票是有傷。

林鶴明說，不是說不能買房，但可以有這樣的資金運用買房，哪是庶民？這對年輕選票有很大剝奪感。

(中時電子報)