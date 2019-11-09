台中藍鯨完成3連霸，獲勝瞬間台中太原主場球迷灑下藍色彩帶。（李弘斌攝）

2019年木蘭女足聯賽昨於台中太原足球場畫下句點，地主台中藍鯨雖然開賽5分鐘就先丟球，但靠隊長李綉琴上半場連進兩球後來居上，賴麗琴再於下半場梅開二度，反以5比2氣走花蓮，加上首回合客場0比0踢和，逆轉完成3連霸目標，於主場拋下藍色彩帶。

「3連霸真的很開心！」李綉琴賽後表示，看了比賽影片，發現自己很依賴慣用腳，在右路往往都是橫傳，此役嘗試內切用左腳射門，也許對手花蓮不太習慣，「不過能夠奪冠，重點是我們每個人都能適時站出來！」

此役開賽不到5分鐘，花蓮前鋒丁旗就在禁區內接獲陳燕萍左路橫傳，轉身右腳勁射首開紀錄。這顆「客場進球」，讓藍鯨踢成1平也會丟掉冠軍，必須要進兩球才行，結果李綉琴立刻挺身而出，從右路內切連兩次起左腳破門，第24分鐘就讓藍鯨2比1反超。

第39分鐘，藍鯨前鋒蘇育萱中路帶球往左前方突破，吸引包夾後斜傳侯芳瑋，後者勁射破門將比分擴大為3比1。不過藍鯨上半場終了前禁區內手球，花蓮由林雅涵操刀破門，追成2比3。

台中藍鯨舉起冠軍獎盃與總冠軍20萬獎金。（李弘斌攝）

「中場比分3比2，其實很危險，如果只想守住1球領先，太保守可能反而會被追平，」藍鯨教頭呂桂花表示，中場休息時原本有些擔心，但看到球員的笑容就放心了，讓她們正常去踢。結果藍鯨下半場控制局面，由賴麗琴再下兩城，以5比2完勝奪冠。

李綉琴例行賽以破紀錄的單季19球穿上金靴，總冠軍戰第2回合又梅開二度，順勢收下MVP榮銜。賽後她也感謝主場球迷，「上周在客場就是踢得很不順，打不出藍鯨的節奏，今天雖然先落後心情也很篤定，很多進球都很玄，這就是『主場優勢』吧！」

(中時電子報)