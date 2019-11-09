日皇德仁10月22日完成「即位禮正殿之儀」，原訂當天下午要舉行的「祝賀御列之儀」，因受颱風哈吉貝重創影響，延到明天舉行。日本警方動員約2萬6000名警力全力反恐維安，並對夾道觀看遊行民眾祭出多項禁令，自拍棒及相機腳架和寵物都不能帶。

日皇德仁即位遊行「祝賀御列之儀」10日登場，9日舉辦了慶祝活動。（路透）

德仁與皇后雅子將於日本時間明天下午3時，搭乘全新訂製的日本國產豐田汽車頂級車款Century敞篷車，從皇居宮殿出發，沿途接受民眾祝福。遊行車隊走完4.6公里的路線後，預計下午3時30分左右抵達德仁與雅子居住的御所。

日皇德仁即位遊行「祝賀御列之儀」明天登場，日皇德仁與皇后雅子9日露面，民眾揮舞國旗熱烈歡迎。（路透）

遊行車隊還包括皇室成員秋篠宮文仁親王夫婦及首相安倍晉三等座車。這次遊行路線跟上一次上皇明仁即位時的遊行路線大致相同。

警方在遊行路線旁設置特定區域供民眾夾道觀看，現場設有檢查哨，民眾隨身包包必須接受檢查，觀看時不能使用三腳架、單腳架及自拍棒等物品。

日本各地警方共派出約3000人赴東京都協助維安，加上警視廳警力，這次動員維安警力約2萬6000人；大阪府警方及神奈川縣警方，將在遊行路線附近設置臨檢站，盤查可疑車輛。

遊行路線未設置護欄的區間，為防止人潮擁擠時可能發生意外，將拉起臨時警戒繩，警視廳與茨城縣警方將派員巡視附近有無可疑物品。

遊行路線周邊26個車站內的垃圾桶已全數暫時撤除，各站也加派站務人員負責巡視；另外東京地下鐵17個車站內，從今天開始暫時禁止使用投幣式置物櫃。

明天也禁止民眾帶寵物觀看遊行，但不含導盲犬。日本上次舉行平成即位祝賀遊行時，有近12萬人到場觀看，警視廳預想明天到場觀看人數可能更多。

(中時 )