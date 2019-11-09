ITF台北國際旅展今天第二天，受惠天氣晴朗舒適，許多精打細算小資族至現場搶好康，在買氣強強滾下，寒舍集團日營業額已直衝1200萬元，自昨日迄今現場旅展突破5000萬元大關。

吃到飽自助餐向來是美食展與旅展最搶手票券，ITF旅展第二天，寒舍集團現場攤位再次吸引到「百萬刷手」現身搶購「十二廚」、「探索廚房」自助餐券，單筆最高業績300萬元。

除吃到飽自助餐券，寒舍艾麗酒店「LA FARFALLA」的鎮千元小資商品「澳洲和牛牛頰單人券」，也熱賣售出破百組。另外，小資族最愛的牛肉大餐及雙人餐券，安東廳海陸雙拼雙人券、LA FARFALLA海陸雙人饗宴雙人券、桃山壽喜燒雙人券以及比薩屋雙人義式分享餐券，旅展市場詢問度也相當熱烈。

礁溪寒沐酒店祭出現場旅展獨家販售的「映之湯湯屋居雙人套票」及「饗食玩家一日券MU TABLE自助午餐+寒沐會館套票」，銷售也破1,000張。

明天週日家庭日，天氣依舊晴朗，相信會有許多家庭至旅展現場走走逛逛，BUFFET餐券一直都是家庭客層的最愛，喜來登十二廚今年首次販售有史以來最低價的「周日家庭日晚餐券」1組6人份，以及「SUKHOTHAI泰式家庭分享餐」1組4人份，預料會成為搶購重點。

(工商 )