蔡英文總統出席新北市雲林同鄉會會員大會並致詞。（姚志平攝）

侯友宜第一個上台致詞。（譚宇哲攝）

侯友宜不忘帶著國民黨新北市立委參選人林國春、黃桂蘭及無黨籍參選人李翁月娥上台，希望大家給予支持。（譚宇哲攝）

雲林縣長張麗善到場致詞。（譚宇哲攝）

雲林同鄉會總會會員代表大會暨理事長、理監事就職典禮9日晚間在新北市五股工商展覽中心舉行，現場席開382桌，由於新北市有近80萬雲林人，吸引藍綠大咖到場搶票，包括蔡英文總統、韓國瑜夫人李佳芬、國民黨主席吳敦義、前立法院長王金平、新北市長侯友宜、雲林縣長張麗善等人皆到場。

侯友宜第一個上台致詞，不忘帶著國民黨新北市立委參選人林國春、黃桂蘭及無黨籍參選人李翁月娥，希望大家給予支持。

侯友宜說，自己雖然是嘉義人，但從小他和雲林人走得很近，多年來一直視雲林人是自己的鄉親，感謝雲林鄉親去年讓他當選新北市長，強調「呷人一口、要還人一斗」，會好好把市政做好。

張麗善致詞時表示，新北市是最多雲林人的地方，有將近80萬人，過去雲林縣郁到大小事，都會找新北市幫忙，雲林同鄉會林進忠理事長每年都捐很多善款幫助雲林弱勢，讓大家感受到雲林同鄉的溫暖，感謝所有雲林同鄉對本縣的支持不遺餘力，惜情重義在雲林人身上顯現無疑，也希望同鄉也抽空回到母縣雲林，感受雲林的進步與溫暖。

(中時 )