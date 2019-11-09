學員在隊輔老師指導下學習奉茶禮儀。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

「南彰慈少親子班」學員9日前往台中慈濟醫院關懷病人，其中單親的國一邱同學，從病人身上體會到母愛的偉大，也由衷感恩自己奶奶的不辭辛勞，並從中見苦知福。

「南彰慈少親子班」在台中慈濟醫院舉辦一日活動，在隊輔老師指導下，國中、高中生近30人在醫院大廳以國台語歌曲帶動氣氛，並學習奉茶禮儀，吸引住院病人、坐著輪椅的長輩欣賞，為他們的表現加油。

婦科病房有位病人為了當媽媽，好不容易懷孕卻子宮外孕手術住院，這事深深打動邱同學，原來12歲的他，來自單親家庭，奶奶含辛茹苦撫養四名兒孫，他從病人身上體會到母愛的偉大，也由衷感恩自己的奶奶不辭辛勞，珍惜自己的幸福。

癌症病房林女士，手臂上邊打著點滴，仍熱情接待這群青年學子。她說，鼓勵孩子的善心，也幫自已打氣；小兒科病房有一對兄妹同時住院，學員正在關懷時，適逢醫師查房，蕭同學說，自己也曾經生病住院，真的不好受，衷心祝福兄妹們早早出院，也在其中感受醫護團隊的用心。

國二盧同學說，一開始踏入病房，最大的感受是陌生跟冷淡，當大家主動自我介紹送上祝福，雖然是短短的接觸，在離去的那一刻總能看見病人的笑容；陳同學表示，病人的笑容是最美的笑容，有機會還會再來參加這類活動。

活動班主任徐銀娘師姊指出，南彰慈少班每年都會安排到醫院一次，活動設計希望能讓孩子們學習慈悲心，學會志工服務做法，在病房祝福過程中不論是遇到兒童還是老菩薩，都能有主動關懷的勇氣並從中見苦知福。

(中時 )