距2020總統大選僅剩下60幾天，曾在2016年預言蔡會當選的命理專家楊登嵙，這次從姓名學來看蔡英文總統、國民黨總統參選人韓國瑜的選情，發現蔡英文名字中的「文」，對她的總統路來講不錯；韓國瑜則要小心話講太多壞事。

楊登嵙接受《品觀點》專訪時解讀說，蔡英文是45年次，屬猴，從她的名字來看，蔡英文的「蔡」，上面有一個草，「英」也有草，這讓她的運勢不錯，所以她年輕時經濟算不錯。其實要選總統，名字第3個字很重要，蔡英文名字中的第3個字「文」，猴子抬頭升格變美猴王，對她來講不錯。但唯一的缺點是，猴子要跑步，也就是說，蔡東奔西跑，是忙碌的。

楊登嵙表示，46年次的韓國瑜屬雞，是火雞，韓國瑜的名字中有兩個口之外，還帶一支刀，所以話講太多可以成事，但話講太多也可以壞事，因為講太多話造成在話語上的一些口角，因此他建議韓國瑜做很多決策時，在宣布之前，最好能先跟他的智囊團討論過、演練過，沒問題了，再把這一個政策端出來。

(中時電子報)