李永萍的文創團隊今（9日）在汐止遠雄廣場舉辦「汐止創藝市集」活動。（李永萍服務處提供／葉書宏新北傳真）

選戰倒數，新北市第12選區國民黨立委參選人李永萍在勤跑基層拜票外，也特地在選區的瑞芳、汐止接連舉辦「創藝市集」為選戰加溫，讓民眾體驗「未來的城市文創感」，還請來國民黨人氣超新星- 羅智強共同直播介紹，形成另類的選戰戰法。

李永萍的文創團隊今（9日）在汐止遠雄廣場舉辦「汐止創藝市集」活動，現場熱鬧滾滾，人潮聚集，還邀來霹靂布袋戲演出「霹靂奇幻武俠秀」，讓許多來遠雄廣場吃飯購物的市民驚喜驚艷。

除了邀請上次瑞芳場大受歡迎的「石讓樂團」及「基隆偉士基地車隊」古董偉士牌車隊外，還邀了上百攤創意市集攤位進駐遠雄廣場，「好吃、好玩、又好聽好看」，吸引汐止許多在地民眾歡度美好的秋日午後時光。

李永萍表示，「汐止」是她覺得很可惜的地方，明明與台北市的港湖區才「一水之隔」，但市民分配到的城市休閒資源與休憩空間卻「咫尺天涯」，汐止市民無處可去，假日只能一直往台北市跑，導致汐止在地的文創事業也發展不起來，她想要翻轉這個困境，才會特地舉辦創意市集，讓汐止市民預見看到未來享受美好文創生活的可能性。

(中時 )