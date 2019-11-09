為了展現中彰投區多元方案和培力計畫的成果，讓更多社會大眾了解許多為社會公益付出的在地非營利組織，勞動部勞動力發展署中彰投分署「多元武林群英會」大型聯合行銷活動，今（9）日在台中草悟道登場，熱鬧展現地方產業成果！

今日現場共有30餘家多元方案和培力計畫的執行單位共同展示成果，除了在地風味美食和文創商品買氣熱絡之外，陶器彩繪和藤編花圈手作DIY，吸引了許多親子共同參與，場面相當熱鬧。

勞動力發展署副署長施貞仰今日特地到現場為多元單位加油打氣！她認為，中彰投是非常有地方特色的區域，不僅有許多為社會公益付出的非營利組織，也有很多默默為了家鄉努力的社區組織。

今天展售單位中，台中市慈善撒瑪黎雅婦女關懷協會由女性街友手工縫製的環保布包、彰化大村鄉新興社區發展協會利用農廢物編製的手作花圈，都是代表性商品。

活動以古代武林風帶動熱鬧氣氛，現場有「農特產區」、「美食生活區」、「工藝推廣」及「手作體驗」等，共四個區31家展售單位，包括來自埔鹽的金碳稻、鹿谷的醬筍、魚池的紅茶等各式在地風味食品；另規劃有DIY活動、小朋友換裝拍照打卡、民俗雜耍表演及戳戳樂等互動小遊戲。

中彰投分署副分署長劉秀貞表示，希望透過這項活動，讓社會大眾了解這些在地非營利組織深耕於社區、默默為公益付出的精神，展現經營成果，也鼓勵更多人共同支持，一起為扶植在地特色產業而努力。

(工商 )