ITF台北國際旅展第二天瓏山林集團旗下兩館飯店業績持續暢紅，蘇澳冷熱泉度假飯店現場住宿券業績破百萬，相較去年成長兩成五，另外，瓏山林台北中和飯店現場業績也成長三成；線上旅展兩館也交出好成績，較去年同期成長五到六成左右，最後一天1111光棍節現場也有加碼活動，預計四天旅展目標上看兩千萬。

為搶商機，瓏山林集團旗下兩館飯店今年祭出超殺優惠，搶購熱潮從線上延燒到現場旅展，其中必搶餐飲美食套餐券，旅展限定超殺3.9折優惠1,280元，即能享有中西套餐二擇一，不管是選擇雙人的西式套餐，或四人中式料理的九菜一湯，是親友聚餐的好選擇。

瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店也推出泡湯住房專案，凡購買「一泊朝食+宵夜」住宿券即能免費升等雙湯池客房，週五、旺月入住不加價等好康優惠，原價13,650元，限時搶購價只要7,600元。展場現場消費滿五萬就抽福袋，最大獎包括市值17,160元的西式套房雙人住宿券，每日限量30個，抽完為止。

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