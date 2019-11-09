甘薇被傳離婚後首度發文。（圖／翻攝自甘薇521微博）

35歲大陸女星甘薇過去曾參與電視劇《太子妃升職記》 ，並客串電影《失戀33天》，2008年她和身家千億的樂視網創辦人賈躍亭結婚，上月賈躍亭在美國申請破產重組，隨後也傳出兩人離婚，男方支付了51萬美元（約1500萬台幣）撫養費。昨(8日)甘薇被傳離婚後首發文，分享與3個孩子照片，不見富商老公，令人好奇婚姻狀態。

賈躍亭2014年曾以113億身家被列富比世中國富豪排行榜第78名，上月13日他發聲明承認正在美國申請破產重組，據知待償還債務總額約為36億美元，扣掉已凍結資產與可轉股的擔保債務，仍有約20億美元（約60億台幣）的債務要還。

而賈躍亭和甘薇結婚11年，上月卻傳已在10月11日於四川省成都市法院申請離婚，男方付了51萬美元的贍養費。對此，夫妻倆都沒回應，甘薇昨則首發文，寫下：「孩子們，要相信，這個世界裡美好總要多過陰暗，歡樂總要多過苦難，還有很多事，值得你一如既往的相信。你的努力和堅持一定會有回報的，當你在山頂那一刻，才會看到風景無限好」，照片中並無賈躍亭，網友回說：「有錢北京旅遊，沒錢還債」、「希望老賈東山再起」、「真的離婚了？」、「希望老賈東山再起」。

(中時電子報)