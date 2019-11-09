警察局長陳國進也和幼童同樂。（蔡依珍攝）

桃園市文化局9日結合警察局，舉辦「一日警察計」體驗活動，邀請學齡前幼童穿上警察制服闖關辦案。（蔡依珍攝）

桃園市文化局9日結合警察局，舉辦「一日警察計」體驗活動，邀請學齡前幼童穿上警察制服闖關辦案。（蔡依珍攝）

小小波麗士戴大頭警帽體驗酒醉搖晃感。（蔡依珍攝）

小小波麗士戴大頭警帽體驗酒醉搖晃感。（蔡依珍攝）

現場備有迷你版警車。（蔡依珍攝）

破案記者會。（蔡依珍攝）

桃園77藝文町前身是日據時代警察宿舍，文化局9日結合警察局，舉辦「一日警察計」體驗活動，邀請逾200位學齡前幼童穿上警察制服闖關辦案，警方特別準備今年4月改制前後兩款制服，讓大小朋友認識警衣變革，萌翻全場，幼童們童言童語更讓闖關笑料百出。

桃園市長鄭文燦說，桃園77藝文町原是日據時代警察宿舍，市府以修舊如舊方式復原及活化，文化局特別與桃園市警局婦幼警察隊，規畫以「衣」為概念的「小小警察大人，一日警察計」體驗活動，讓小小波麗士在舊警察宿舍中感受警察勤務日常，活動一開放就秒殺，湧入近500人報名，逼得主辦單位提前截止。

婦幼隊指出，警察制服歷史分3階段，1966至1987是卡其色、1987年改成淡紫白襯衫搭藏青色長褲，今年4月起全面改為藏青色，現場也特別準備二、三代制服讓小小警察當「麻豆」示範，不過不少幼童太嬌小，特製制服仍顯寬鬆，讓鄭文燦也笑言：「你這樣穿鬆鬆不行，壞人不怕你，要重整服裝儀容！」

現場也設置6關卡，讓小波麗士練習命案現場採證、拼湊嫌犯圖像、戴大頭警帽體驗酒醉搖晃感等，被問到命案怎麼找壞人，小波麗士不假思索大喊：「上網找！」讓在場父母笑成一團，拉近警民間距離。鄭文燦說，日據時代人民看到警察都會怕，如今警察是人民保母，跟人民站在一起，保護人民權益，職業尊嚴受到肯定。

鄭文燦也提到，去年在市議會支持下，警察局採購7輛BMW等級警車，「不然歹徒的車輛都比我們進步！」希望不斷精進警察裝備，車子好、裝備好、辦公廳舍也好，提供警察同仁更友善且安全的執勤環境。

警察局長陳國進表示，桃園今年10月新增警力535人，警民比降至512人，僅次於新北市、為六都第二高，至明年10月總共可補充926名警力，將可有效紓解員警工作量。

(中時 )