台中市外埔區水流東紅酒音樂祭9日於星月大地景觀休閒園區登場，內容包含水流東玩hen大、時尚潮農草地野餐音樂會、紅酒美學、水流東精緻小農特展及時尚潮農便裝秀等，結合當地自然環境與酒莊特色，讓遊客融入「水流東」在地釀酒故事中，體驗不同的紅酒生活美學。

水流東紅酒音樂祭熱鬧滾滾，包括農業局長蔡精強、立法院副院長蔡其昌、市議員李榮鴻、外埔區長葉聯慶、大安區農會總幹事李錦東、大安區農會總幹事蔡建宗等到場同樂。

蔡精強表示，水流東休閒農業區榮獲107年休閒農業區評鑑茁壯獎與第一屆金牌農村競賽優等，外埔區以葡萄產業及製酒產業最為著名，素有「葡萄酒的故鄉」美譽，結合特有「水流東」河階台地景觀、桐花步道、高鐵觀景台、農夫市集等特色景點，可達到產業推廣與寓教於樂目的。

另外，外埔區與大甲區農會即日起至12月15日止，共同舉辦「108年台中農JOY來遊程」，規畫3種套裝行程，包含DIY(紅酒蛋捲、傳統米食-紅龜粿、布包彩繪、大甲芋圓體驗)、水流東高鐵觀景台、景觀餐廳午餐、酒莊導覽及品嚐、下田採芋頭、海線花海暢遊及漫遊新社花海等活動，在地居民特別在61縣道兩旁種植萬壽菊、百日菊、波斯菊及向日葵，歡迎相揪參加。

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(中時 )