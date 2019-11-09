鄭丞佑獲選華南銀行小小體操營首日MVP。(大漢行銷提供/黃及人台北傳真)

華南銀行第2屆「小小體操營」於11月9、10日假高雄左營國家運動訓練中心舉辦，邀請林育信、「鞍馬王子」李智凱、黃克強擔任營隊總教練，搭配5位國手級教練團，近身指導學童體操技能。

為推廣及支持體操運動，華南銀行自2018年起舉辦小小體操營，獲得家長及學員一致好評，今年華南銀行再舉辦小小體操營，9日邀請有體操基礎的學員參加，從學員中選出1名MVP，可獲台灣東京來回機票及酒店住宿，2020年赴東京近距離體驗奧運盛事。

10日開放限量50個名額，讓全國對體操有興趣的小朋友有機會進入高雄左營國家運動訓練中心場館，體驗國家級師資的指導。甫結束世界競技體操錦標賽返台，以李智凱為首的中華男子體操代表隊，成功為台灣拿到2020東京奧運入場券。

華南銀行為培養更多的體操幼苗，9日特別邀請體操重點發展學校，共50名體操小選手參與體操營，最後由鄭丞佑獲選為MVP，林育信教練表示，鄭丞佑從上午暖身課程開始，展現驚人耐力堅持度，不只在趣味倒立比賽，撐超過三分鐘，課程中也展現勇於挑戰的企圖心。

李智凱自台北世大運鍍金後信心大增，近2年攬下許多國際賽獎牌，特別是10月世錦賽，率領男子體操隊搶下相隔56年的奧運成隊資格。趁著這股奧運風潮，10日課程開放50個名額給民眾報名，讓更多熱愛體操的小朋友能夠參與體操營接受國家級教練團指導，且一睹李智凱風采。

(中時電子報)