王力宏日前受邀出席「美國亞洲文娛產業峰會」，獲得「文娛創變者」大獎肯定，與華特迪士尼幻想工程總裁羅伯特·魏斯、韓國歌手鄭智薰（Rain）、阿里阿里影業總裁張蔚皆為獲獎者。王力宏感性地說，「在娛樂行業發展，離不開家人的支持」，現在每當有年輕人向他咨詢意見，「我都會說實踐出真知，同時也要善待你的家庭，如果沒有家人的支持，在這個行業發展舉步維艱」，真性情地一番話，也讓台下家人聽的十分感動。

包括王力宏父母、哥哥王力德，弟弟王力凱，以及他們的妻小一同出席頒獎典禮。王力宏獲獎除了感謝家人，也提到「同時也要對陌生人好一點，廣結善緣。做人要正直，對朋友要真誠，那麼世界將會善待你，最後說「謝謝你們給我這個榮譽，我們都是文娛創變者，讓我們一起改變世界」。

王力宏（中）與弟弟王力愷（左）、哥哥王力德（右）。（宏聲音樂提供）

今年亞洲文娛產業峰會邁入第10年，過去包括徐崢、楊紫瓊、馮小剛、張藝謀、李冰冰等傑出亞洲導演和演員皆曾獲獎，亞洲協會今年正式宣佈文娛產業峰會升級，並頒發首屆文娛創變者大獎。娛樂峰會主席兼電影學院院長楊珍妮（Janet Yang）表示：「很高興能擴大峰會範圍，王力宏和Rain也代表亞洲人才在世界舞台上的驚人崛起」。

王力宏與前澳洲總理 Kevin Rudd合影。（宏聲音樂提供）

王力宏與華裔美國演員馬泰。（宏聲音樂提供）

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