如果美方在美中戰略競爭中加大打「台灣牌」的力度，中國大陸作何反應？中國大陸知名戰略學者閻學通說：做最壞的打算，做最好的努力，要有「底線思維」。

北京清華大學國際關係研究學院院長閻學通7日在約翰霍普金斯大學國際關係學院（SAIS）的「中國論壇」做「美中競爭與國際秩序」講座。

閻學通接受《中評社》記者採訪時如此表示。中評社記者問：您如何看待美中貿易戰的溢出效應，川普會否在美中戰略競爭中利用台灣問題作為籌碼，大打「台灣牌」？中方將如何應對？

閻學通回應指出，美國已經在用了。這不是用不用的問題，而是用到什麼程度的問題。但用到什麼程度也很難預測，因為現在連貿易衝突的進程都充滿不確定性，要判斷美國如何利用台灣問題更困難。

閻學通強調，美方必然用（台灣牌），但用到什麼程度很難說。中方對此是做最壞的打算，做最好的努力，這就叫「底線思維」。

(中時電子報)