賴弘國遭傳冷落阿嬌。（圖／翻攝自扒圈老祖微博）

賴弘國留言回應。（圖／翻攝自扒圈老祖微博）

「阿嬌」鍾欣潼去年和小8歲「醫界王陽明」賴弘國姊弟戀開花結果，近日阿嬌受訪透露生子計畫卡關，因老公忙開診所暫時沒時間「配種」。昨(8日)微博上卻瘋傳賴弘國與一女吃飯影音，引來許多網友心疼阿嬌，賴弘國昨則親上火線，在亂放他婚姻傳言的八卦微博留言，強調婚姻「幸福美滿」。

阿嬌最近談到已凍了3顆卵，但因老公工作忙遲遲沒有下步進展，打趣說：「我可憐的卵子」。昨「扒圈老祖」則曬出賴弘國與朋友吃飯的影音，寫下：「阿嬌老公自稱工作忙拒絕造人，卻在深夜陪女網紅吃飯」，引來不少人批評賴弘國，而對此，賴弘國親自回應了。

賴弘國到「扒圈老祖」的微博回應說：「您好，謝謝關心，我們在忙碌之餘，積極備孕中，希望大家給我們祝福。我相當認同無風不起浪，輿論的風，屢次創造『婚變』的浪，相當搏眼球。但我婚姻幸福美滿，老婆的新電影《失蹤》 即將上映，還有『鍾欣潼演員請就位』精彩絕倫，大家一定不能錯過。」正面否認冷落阿嬌的說法。

對此，網友也支持賴弘國說：「相信你，祝福你和嬌姐甜甜蜜蜜」、「好好對阿嬌噢，支持你們」、「說得出，做得到哦」、「撐駙馬，你們這些營銷號造謠夠了沒？什麼時候才能放過我家公主」。

(中時電子報)