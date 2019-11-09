台北國際旅展日本區祭出175個攤位搶攻台灣旅遊市場，展區內容豐富多樣，其中九州攤位推出今年才有的全新玩法，不少民眾圍觀攤位興致盎然。

福岡西鐵電車於今年3月營運的「觀光廚房列車」，斥資5億日圓，共3節車廂52座位，第2車廂以傳統爐窯為中心的廚房車廂，使用在地食材提供時令料理，民眾可選任一時段於列車上悠閒用餐並欣賞窗外景致，早餐時段一人3000元日幣(未稅)約台幣835元，午晚餐1人8000元日幣(未稅)約台幣2222元，但只限定每周五、六、日及例假日行駛，出發日前2個月的1日開放網路預約。

此外，現場日本人也大推九州6條自行車路線，近期深受自行車者喜愛，一般旅客如想體驗自行車旅遊，可先從有世界級的車道「宗像、直方」路線嘗試，遠賀川沿岸春天有油菜花群生，秋天能欣賞大波斯菊覆蓋河岸的景色，行經遠賀宗像車道時可沿岸觀賞海景吹海風，還可參觀2015年獲登錄為世界遺產設施的遠賀川水源地汞室。

(中時 )