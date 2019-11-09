台南傳出某國中少女自拍裸照傳給男同學，少女另名同學進入她帳號取得相片轉傳，流言蜚語傳導致少女輕生，所幸及時獲救。少女母受訪時控訴學校放任霸凌還建議轉學，學校表示，24日得知事件後已成立調查小組積極處理，28日開性平會議，絕無放任霸凌或建議轉學之事。

校方表示，24日老師無意間得知此事後，學校立即通報教育局，啟動性平機制展開調查，28日召開性平會並決議組3人調查小組，訂11月6日開會調查，學校相關程序及調查均依據性別平等教育法規定辦理。

此外，學校於通報當日即請各班導師進行班級性平及法律宣導，呼籲學生尊重他人身體自主權切勿任意轉傳散播；28日並請警察婦幼隊來校針對性騷擾、性侵害及兒少性剝削等主題做案例分享及教育。

據了解，少女9月中與男同學Ａ透過通訊軟體聊天時，傳裸照給他，Ａ同學並未轉傳，反而是少女的好友男同學Ｂ以想向學校揭發為由，自行登入少女臉書截圖轉傳給女同學C，聲稱要商討對策，女同學C卻將相片轉傳給D學長、女同學E，連索求裸照的Ａ同學女友也收到。

裸照因此在校園傳開，甚至傳出少女1張相片賣1500元，少女裸照被散布又遭同學言語霸凌，導致她29日傳訊息跟她師說她要輕生，所幸並未發生憾事，少女也於31日出院。

然少女母親向媒體控訴，女兒輕生住院第二天，校方竟提出「要不要考慮換環境？」這種建議。校方表示，發生憾事後，學校兩度至醫院關懷慰問，絕無少女母親所言指控。

學校表示，30日、31日都再對全體學生宣導，提醒謹慎使用網路通訊軟體，並叮嚀學生遇到類似事件一定要尋求大人協助不要自己私下處理，以免事態更嚴重。11月6日第一次性平會議，報告預計在11月底出爐，相關案情校方不便發言，還待警方釐清。

校方也強調，目前學校已啟動輔導機制結合輔諮中心心理師、社工師人力，對涉案學生學校皆已加強輔導關懷。後續若確認案件屬實，將會依規定處理，也會加強校內學生性平、法治教育及學生輔導。

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