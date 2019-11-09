漂自對岸的死豬重約80公斤，檢驗結果證實基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％。（金門縣防疫所提供／李金生金門傳真）

縣防疫所立即派員趕赴現場執行檢體採取、消毒及就地焚毀掩埋作業，並採行相關移動管制措施。（金門縣防疫所提供／李金生金門傳真）

縣防疫所已對全鄉8家豬場進行全面訪視，每場採取20頭次血液送樣監測，未發現異常情形。（金門縣防疫所提供／李金生金門傳真）

縣防疫所已對全鄉8家豬場進行全面訪視，每場採取20頭次血液送樣監測，未發現異常情形。（金門縣防疫所提供／李金生金門傳真）

大金門各鄉鎮公所獸醫師持續監控轄區豬場動態，確保產業安全。（金門縣防疫所提供／李金生金門傳真）

小金門（烈嶼鄉）將軍堡海灘附近，6日下午發現1隻漂流死豬，農委會家畜衛生試驗所檢驗結果，今（9）日證實檢出非洲豬瘟病毒。縣府即起暫停烈嶼鄉活體豬隻、生鮮豬肉及其生鮮產品運往大金門。但大金門運往台灣照常，並不在管制範圍之內。

本月6日下午，金門岸巡隊在烈嶼鄉將軍堡海灘發現1頭約80公斤重的漂流豬屍，縣防疫所立即派員趕赴現場執行檢體採取、消毒及就地焚毀掩埋作業，並採行相關移動管制措施。

農委會畜衛所檢驗結果，證實這頭死豬的基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％。這也是非洲豬瘟警報以來，金門海岸發現漂自大陸的死豬中，第10起檢出非洲豬瘟病毒的個案。

因檢出地點半徑3公里內有4家豬場，該所為確保安全，已對全鄉8家豬場進行全面訪視，每場採取20頭次血液送樣監測，還好未發現異常情形，但大金門各鄉鎮公所獸醫師持續監控轄區豬場動態。

縣府表示，基於確保產業安全，將依據〈動物傳染病防治條例〉第28條第1項第1款規定，暫停烈嶼鄉活體豬隻、生鮮豬肉及其生鮮產品運往大金門，待養豬場完成非洲豬瘟檢測且為陰性，即可解除管制。

(中時 )