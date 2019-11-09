泰國暴力頻傳的南部地區近日發生造成15死的伏擊事件，被視為多年叛亂中最血腥的襲擊行動。當局連日在偏遠村莊進行搜捕，今天宣布已逮捕7名疑為叛亂分子的嫌犯。

泰國南部也拉府（Yala）兩座民防志願軍（由泰國政府訓練和武裝的村民）看守的檢查站5日晚間遭到伏擊，共有15名佛教徒及穆斯林死亡。

泰國南部軍方發言人普拉莫（Pramote Prom-in）表示，當局於6日迅速逮捕1名嫌犯，8日晚間在也拉府及北大年府（Pattani）的突檢行動再擒6嫌。

普拉莫告訴法新社，當局並在事發現場附近一個地方村醫的家中發現沾血紗布，正在進行鑑識，比對槍擊事件留下的血跡。

普拉莫指出，他們懷疑有30至40人涉案，但仍不清楚，是哪個特定的分離主義團體策劃這起高度組織化的襲擊行動。

普拉莫還說，所有嫌犯已被移送至北大年府印卡育（Inkayuth）軍營。這座軍營惡名昭彰，為泰國軍方在南部最大的拘留中心，人權團體證實軍營內有刑求情事。

泰國南部被稱為「深南地區」（Deep South），人口以穆斯林馬來人為主，其中好戰分子與地方政府當局對抗，爭取更大自治權。

泰國最南端的三個府已歷經長達15年的衝突，導致7000多人喪生，死者多數是平民。

(中央社)