親民黨黨主席宋楚瑜傳言將投入總統大選，該黨昨天晚上公布區域立委參選人提名名單；其中，台中市第一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲區）提名政治素人黃朝淵，挑戰最強立委蔡其昌及最強菜農林佳新，將形成三腳督局面。

今年46歲的黃朝淵家住豐原，從事科技業，曾任台中市長盧秀燕競選總部後援會會長，熱衷工商社團活動。黃朝淵表示，參選獲家人支持，親民黨將於本月提名，將爭取第三勢力在台灣有發聲的管道。

外傳親民黨原本將提名黃朝淵參選台中市第八選區（豐原、東勢、新社、石岡、和平區），不過，昨天親民黨公布名單，提名黃朝淵投入艱困的第一選區；黃朝淵表示，這是綜合考量，對親民黨整體最佳利益。

黃朝淵提出「學費凍漲、學貸免息」政見，他表示，畢業初入職場新鮮人，普遍低薪甚至失業，加上高房價，如再支付學貸、房租，造成可支配所得偏低，日常基本生活，本屬不易，更遑論買房；他主張「學費凍漲、學貸免息」，減輕家長、在學生及畢業社會新鮮人之負擔，讓學生能安心求學，畢業新鮮人能安心就業、安家立業。

(中時 )