有「音源強盜」之稱的韓國獨立樂團臉紅的思春期，由安智煐和禹智潤兩人組成，每次出新歌都能攻佔音源榜，出道3年多來在韓國及海外累積不少粉絲，她們9日第3度登台開唱，於台大綜合體育館舉辦巡迴演唱會，吸引1500位粉絲到場支持。

臉紅的思春期一開場就帶來熱門歌曲〈Picnic〉和〈Tell Me You Love Me〉，配合現場Live Band，以獨有的小清新歌聲，淨化現場粉絲的耳朵，安智煐表示為了讓氣氛更歡樂，請粉絲跟旁邊的人約好，可以跟著音樂又唱又跳，一起製造美好回憶。

安智煐現場教跳愛心舞，喊話愛台粉。（粘耿豪攝）

當臉紅的思春期唱到〈You(=I)〉時，安智煐準備了「愛心舞蹈」教學，讓粉絲比愛心、跟著跳，一起用愛心填滿會場，唱完她說自己看到台下的愛心海，全身都起雞皮疙瘩，每次來台都感到很幸福，並用中文告白台灣粉絲：「我愛你們！」

兩人演出〈Travel〉前，安智煐也分享台灣正是她第一次跟朋友一起海外旅行的地方，接著臉紅的思春期還帶來驚喜橋段，翻唱Ariana Grande的〈thank u,next〉。

(中時 )