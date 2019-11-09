台南市警局於台19線北門農工前執行路檢。（翻攝照片／劉秀芬台南傳真）

第六分局昨晚執行擴大臨檢及路檢勤務，查獲鐘姓民眾酒後駕駛。（翻攝照片／劉秀芬台南傳真）

台南市警局為確保民眾交通安全、杜絕若干民眾僥倖酒駕的惡習，昨日深夜由警察局長周幼偉於佳里分局前廣場主持取締酒後駕車戶外聯合勤教，展示「酒駕零容忍，執法無假期」決心。

據台南市警察局統計分析，台南市今年1月1日至11月4日取締酒後駕車5252件，取締件數相較去年同期雖然減少了15.04％，但是酒駕肇事降幅30.50％更大，只是仍有240件的酒駕肇事，已經造成303人傷亡，也代表至少有303個家庭會因而受到影響。

台南市警局在上周五發布執行「封城強勢路檢取締酒駕」，昨天晚上9點40分於佳里分局前廣場舉行取締酒後駕車戶外聯合勤教，周幼偉10點也親赴台19線北門農工前路檢點現場慰勞執勤員警。

此外，第六分局昨晚執行擴大臨檢及路檢勤務，鹽埕所長吳俊祥等4員於夏林路與健康路口路檢，分局長陳建民當時亦在場督導勤，21時45分查獲鐘姓民眾酒後駕駛，酒測值達0.18毫克。

市警局表示，立冬後天氣逐漸轉涼，民眾有隨節氣進補的習慣，預期飲酒頻率會大幅增加，顯示酒後駕車肇事可能進入高峰期。為了杜絕若干民眾有僥倖酒駕的惡習，市警局除了會繼續加強宣導，警方將在易發生酒駕違規及肇事的路段、時段，提高執法密度及強度，防範酒駕事故的發生，確保民眾交通安全。

(中時 )