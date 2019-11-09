孟加拉官員表示，由於氣旋布爾布爾（Bulbul）今天晚間就會侵襲孟加拉，當局已撤離低窪沿海村莊和島嶼地區大約10萬民眾。
法新社報導，孟加拉氣象局已要求地方當局與兩座港口把警戒層級調到最高。這個氣旋預計將為沿海地區帶來高達7英尺（約2公尺）高的暴潮。
氣旋布爾布爾最大風速達每小時120公里，依目前路徑來看，將在巽得班斯地區（Sundarbans）附近登陸。巽得班斯地區橫跨孟加拉和印度東部，是瀕危孟加拉虎的棲息地。
孟加拉災難應變當局官員卡邁爾（Shah Kamal）告訴法新社，預料氣旋將在當地時間晚間8時（台灣時間晚間10時）左右侵襲孟加拉海岸。他還說，當局有計畫在那之前疏散大約150萬人。
為了因應氣旋來襲，孟加拉當局已暫停一場全國性的學校考試，並取消駐沿海地區官員的假期。
卡邁爾指出，孟加拉兩大港口蒙格拉港（Mongla）與吉大港（Chittagong）已暫停運作。
還有大約5萬5000名志工被動員挨家挨戶警告民眾氣旋來襲。
(中央社)
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