外界關注親民黨主席宋楚瑜是否參選2020總統大選，《中時電子報》特舉辦《ivoting網路投票》，詢問網友，宋楚瑜若參選會拉走較多韓國瑜或蔡英文的票？結論出人意料之外！

外界關注親民黨主席宋楚瑜是否參選2020總統大選，知情人士表示，親民黨下週將召開全國委員會議，極有可能討論宋楚瑜參選一事。

不過親民黨組織部主任張碩文表示，親民黨確實將於13日上午舉行全國委員會，地點選在台北市的長榮桂冠酒店，但並未透露當天議程；參選2020與否，一切仍待宋楚瑜最後決定。

宋楚瑜先前接受平面媒體專訪時表態人民需要第三種選擇，並指答案呼之欲出；親民黨的總統門票一度傳出可能與立法院前院長王金平合作，但宋楚瑜在另一場專訪時強調，親民黨門票是非賣品，並表示王金平仍是國民黨員，為避免被國民黨扣上搗亂的帽子，他寧可撕掉門票。

對此，《中時電子報》特舉辦《ivoting網路投票》，詢問網友，宋楚瑜若參選會拉走較多韓國瑜或蔡英文的票？結論出人意料之外！

截至9日晚間21時，共計有4169票，計有1908票認為宋楚瑜若參選，對韓國瑜影響比較大；有1901票認為對蔡英文影響比較大！幾乎打平！另有360票無意見。

(中時電子報)